Aktsiatesse on nädalaga liikunud rekordkogus raha

Kaspar Allik 26. jaanuar 2018, 16:09

Investorid paigutasid sel nädalal aktsiatesse rekordilise koguse raha, tulemuste hooaeg on alanud positiivselt ning aktsiad liiguvad uute rekordite poole, kirjutab Bloomberg.

Rekordiline hulk aktsiatesse voolanud raha on pangad ärevaks teinud. Merrill Lynchi strateeg peab esimeses kvartalis võimalikuks „taktikalist korrektsiooni“ vähemalt S&P 500 puhul. Panga „pullide ja karude“ indikaator annab tugevaima müügisoovituse alates 2013. aasta märtsist.

2018. aasta on saanud tugeva alguse. Globaalne kasv ja kasumite suurenemine on aktsiad sel kuul lükanud uutele kõrgustele. MSCI ACWI indeks, mis järgib nii arenenud kui ka areneva maailma aktsiaid, on tõusnud aasta algusest 6,3 protsenti.

Merrill Lynchi sõnul paigutasid investorid aktsiatesse 33,2 miljardit dollarit 24. jaanuaril lõppenud nädalase perioodi jooksul. Raha liikus nii aktiivselt juhitavatesse fondidesse, tehnoloogiaga seotud fondidesse kui ka inflatsiooni eest kaitsvate väärtpaberite fondidesse.

USA aktsiatesse voolas 7 miljardit dollarit ning Euroopa omadesse 4,6 miljardit dollarit, mis on suurim hulk viimase 37 nädala jooksul. Arenevate turgude aktsiad said juurde 8,1 miljardit dollarit.

Riskantsete ettevõtete võlakirjadest voolas aga raha välja 2,5 miljardi dollari jagu. Arenevate turgude võlakirjafondidesse lisandus 1,6 miljardit dollarit.