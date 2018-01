USA suurpanga ohunäidik soovitab müüa

Bank of America nn pulli ja karu näitaja andis S&P 500 aktsiatele tugeva müügisoovituse, vahendab väljaanne TheStreet.

Müügi- ja ostuhimuliste investorite suhet mõõtev indikaator kerkis kõrgeima tasemeni alates 2013. aasta algusest ning andis seega märku võimalikust veebruari- või märtsikuisest turukorrektsioonist. Tegemist on tehnilise näitajaga, mis on seni olnud tähelepanuväärselt edukas - selle loomisajast, 2002. aastast on näidik vilkunud 11 korda ning pole veel kordagi eksinud.

Eufooriat USA börsidel väljendavad aga teisedki Bank of America reedel väljastatud numbrid: sel nädalal paigutasid panga kliendid väärtpaberiturule rekordilise summa - 33,2 miljardit dollarit. Samal ajal on raha osakaal klientide kontodel vajunud madalaima taseme, 10 protsendini.