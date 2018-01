Euro kiire tõus võib jätkuda

Euroopa riikide majandused on tugevnemas ja tõenäoliselt sunnib see Euroopa Keskpanka (EKP) leidma väljapääsu rahatrükist ning madalatest intressidest, kirjutab finantsturgude uuringufirma Prestige Economicsi asutaja Jason Schenker.

Valuutaturgude kauplejad räägivad tihtipeale valuutatsüklitest, mille kohaselt on seitsme aasta vältel dollar tugev ja siis jälle nõrk. Dollari viimane tugevuse periood algas 2015. aasta keskel, mil Euroopa Keskpank tuli lagedale rahatrükiga. Pole tähtis, kas sa usud seitsme aasta pikkusesse tsüklisse, sest dollari tugevuse periood võib olla juba selja taga. Eriti arvestades seda, et USA kaotab maksureformiga maksutulu ja selle tõttu ollakse tõenäoliselt sunnitud võlataset kiiremini kasvatama.

Euro langusele panustajad, keda on viimastel kuudel jäänud aina vähemaks, võivad kohe välja tuua, et inflatisoon on jätkuvalt madal – 2017. aasta detsembris oli see 1,4 protsenti. Aga madal inflatsioon ei takista Föderaalreservi intresse tõstmast. Lisaks sellele on Euroopa Keskpank inflatsiooni suhtes palju tundlikum. Mäletate, kui EKP tõstis 2008. aastal keset kriisi intressimäärasid? Kui inflatsiooni on veidike näha, siis tõmbab EKP stimuleerimisprogrammi kohe koomale.

Kui vaadata majanduse põhinäitajaid, siis on Euroopas seis erakordselt tugev. IHS Markiti poolt läbi viidav igakuine tööstusfirmade ostujuhtide küsitlus tõusis rekordilise 60,6ni. See näitaja on juba alates 1997. aastast olnud majanduse tugevuse tähtis indikaator. Eurotsooni majandus ei ole enam ainult taastumas, see kiireneb nõnda jõuliselt, et varsti ei ole rahatrükki enam vaja.

Euro on viimasel ajal kiiresti kallinenud, sest valuuta fundamentaalnäitajad ja ka tehniline pilt on toetavad. On tõenäoline, et tõus jätkub ja isegi kiireneb. Reaalsus on see, et Euroopa riikide majanduse tugevnemine survestab keskpanga juhti Mario Draghit, kes peab hakkama mõtlema, kuidas EKP stimuleerimisprogrammist loobuda. Seda tuleb teha enne, kui inflatsioon problemaatiliseks muutub.

Tõusupotentsiaal pole minetatud

EKP hakkab peagi kalduma karmima rahapoliitika poole. See ei peaks tulema üllatusena, aga sellest võib siiski kujuneda üllatus. See tähendab, et euro pole oma tõusupotentsiaali veel minetanud. Seda vaatamata asjaolule, et Föderaalreserv plaanib ka tänavu tõsta intresse kolmel korral. Futuuriturud näitavad, et suuresti on intressitõusudega juba arvestatud, samas pole turud tõenäoliselt arvestanud EKP rahatrüki lõpetamisega.

Kui vaadata tehnilist pilti, siis on euro lühiajaline perspektiiv positiivne. Libisev keskmine, kauplemismahud ja RSI (relative strength index) toetavad valuutat. Pikaajalised tehnilised näitajad on veelgi positiivsemad. Allpool olevalt graafikult on näha, et nõrgem euro võib olla lühiajaline nähtus ning tegelikult on selle õiglane tase palju kõrgemal.