Võlakirjad aitasid dollaril toibuda

Esmaspäeval asus dollar riigivõlakirjade najal vähehaaval taastuma terve eelmise nädala kestnud langusest.

ICE dollariindeks, mis mõõdab Ühendriikide valuuta liikumist võrreldes kuue teise olulisema vääringuga, kerkis 0,4%. Sellegipoolest on dollar veel vaieldamatult habras, sest möödunud nädalaga vajus sama indeks tervelt 1,7% allapoole. Langus sai alguse riigi rahandusministri Steven Mnuchini kommentaarist, et lühemas perspektiivis on nõrk dollar USA kaubandusele kasulik.

USA riigikassa 10-aastase tähtajaga võlakirjade tootlus liikus esmaspäeval üle 2,7% piiri, turgutades seeläbi ka dollarit. Võlakirjade hinnalanguse põhjuseks olid äsja avaldatud tarbimis- ja inflatsiooninäitajad ning hiljutised SKT-numbrid, mis annavad kõik aimu Ühendriikide majanduse püsivast tõusust.