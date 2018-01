IPO-turg püstitas jaanuaris rekordi

USA börsi IPO-hoog on jaanuaris olnud läbi aegade võimsaim, vahendab MarketWatch.

Sel kuul on USA börsile jõudnud 17 uut ettevõtet ning neil on õnnestunud kaasata kokku 7,9 miljardit dollarit.

Eelmine rekord püstitati nelja aasta eest ning siis jäi jaanuarikuu “saldoks” 5,3 miljardit dollarit. Börsile jõudis toona 12 ettevõtet.

Renaissance Capitali juht Kathleen Smith ütles MarketWatchile, et IPO-de turg on olnud sel kuul eriti soodne just energia- ja tööstusettevõtetele. Ta lisas, et kummalisel kombel pole tehnoloogiaettevõtete IPO-dest kippu ega kõppu.

Lisaks heale IPO-kuule väärib ära märkimist ka hea tootlus, mis on sel kuul keskmiselt olnud 21,5%.

Ka veebruar peaks IPO-de koha pealt soodne tulema. Argentina energiaettevõte Central Puerto ning energiaettevõtetele tehnoloogiat tootev Ipsco Tubular pakuvad aktsiaid vastavalt 629 ja 500 miljoni dollari eest.

Smith märkis, et kui praegune tempo peaks jätkuma, saab ka veebruar olema läbi aegade edukaim.