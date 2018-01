Miljardärist investor: ära rohkem riski

Investeerimisfirma Oaktree Capitali juht Howard Marks hoiatas investoreid, et nood rohkem aktsiatesse raha ei paneks, vahendab CNBC.

Marks märkis, et praegune olukord börsidel on väga ebakindel, kuna asjad on kulgenud üle ootuste hästi. “Kõik on kohutavalt hästi läinud juba viimased 10 aastat,” hoiatas ta.

Investor ütles, et turud on viimase 12 kuu jooksul tõusnud 25% ning turgude volatiilsus on läbi aegade tagasihoidlikem. Samuti lisas ta, et USA maksusüsteemi muudatustest ettevõtetele saadav kasu on ilmselt juba aktsiarallisse sisse arvestatud.

Samuti märkis Marks, et kuna praegu on aktsiatele määratud hinnasihid kas kõrged või suisa läbi aegade tipus, on see selge märk sellest, et õige pea on kukkumist oodata. Sellest järeldas ta, et need, kes praegu investeerida otsustavad, ei usu mineviku sündmustesse ja mõtlevad tõepoolest, et tõus on lõputu.

Marks on olnud kaua tuntud kui finantsmaailma selgeltnägija: näiteks hoiatas ta investoreid enne eelmist finantskriisi, kui ennustas ette kurikuulsat dot-comi mulli lõhkemist.