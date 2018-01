H&M sulgeb poode 20 aasta kiireimas tempos

Riidemüüja Hennes & Mauritz AB sulgeb tänavu poode viimase kahe kümnendi kiiremas tempos, sest ettevõte püüab kohaneda internetimüügi kasvuga, vahendab Bloomberg.

Rootsi rõivamüüja teatas, et tänavu sulgetakse eelduste kohaselt 170 poodi ja avatakse 390 uut. Viimati sulgeti nii palju poode 1998. aastal.

See tähendab, et suletud poodide ja uute poodide suhe on 44 protsenti – see tähendab, et iga 100 avatud poe kohta pannakse kinni 44. 2017. aastal oli see suhe vaid 19 protsenti. Aastatel 1999-2017 oli keskmine protsent vaid 12.

Poodide juurdekasv aeglustub sellel aastal 4,6 protsendini. Aastatel 1999-2017 oli keskmine kasv 12 protsenti.

Täna teatas ettevõte ka oma uuest plaanist, millega loodetakse firma kasvu uuesti kiirendada. Sinna hulka kuulus poodide sulgemine ning uue brändi loomine, mille najal hakatakse riideid odavamalt müüma. Investorid võtsid uudise negatiivselt vastu ning aktsia kukkus 10 protsenti.

H&Mi on viimasel ajal surve alla pannud internetikaubanduse kasv. Järjest enam inimesi otsustab oma riided osta e-poodidest.