Interactive Brokers avab Balti aktsiad välisinvestorile

Maailma suurimaid kauplemisplatvorme Interactive Brokers sai Balti börsi liikmeks, mis tähendab, et IB investorid saavad nüüd ligipääsu nii Balti põhi- kui ka alternatiivturul registreeritud väärtpaberitele.

„Meil on rõõm tervitada Nasdaq Balti börsil Interactive Brokers (U.K.) Limitedi, kes pakub maaklerteenuseid enam kui 120 finantsturul üle maailma. Interactive Brokers (U.K.) Limited on üks maailma suuremaid maaklerteenuste pakkujaid ja nende saamine Balti börside liikmeks on väga oluline teetähis nii Balti kapitalituru kui ka investorite jaoks,“ ütles Nasdaq Balti börsiteenuste juht Daiga Auziņa-Melalksne.

Interactive Brokers on järjekorras 19. baltiülene börsi liige Nasdaqi Balti turul.