LHV teatas, et avab märtsikuus Londonis filiaali.

LHV Pank avab Londonis filiaali panga finantsvahendajate ärisuuna arendamiseks, seisab börsiteates. Ühendkuningriigi filiaal võimaldab LHV Pangal liituda naelamaksete süsteemidega ning pakkuda tulevikus finantsvahendajatele reaalajas nii euro- kui ka naelamaksete teenust.

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul on finantsvahendajate teenindamine juba tänaseks kujunenud pangale oluliseks valdkonnaks. „Oleme mõjutaja-pank, soovime anda oma panuse finantsteenuste arengusse. Oleme kuue aasta jooksul näinud makseteenuste ärimahtude kiiret kasvu ja sellele võib lisa ennustada, võttes arvesse ka käesoleval aastal jõustunud Euroopa Liidu makseteenuste direktiivi (PSD2) mõju finantssektorile. Uute lahenduste pakkumiseks on finantsteenuste vahendajatel vaja pangateenuseid ehk meid,“ kommenteeris ta.

LHV Pank on juba euromaksete süsteemi otseliige ja reaalajas toimuma hakkavate euromaksete töörühma liige. LHV kavatseb esimesel võimalusel avada vajalikud kontod Inglismaa Keskpangas ja liituda naelamaksete süsteemidega. Finantsvahendajatele teenuse pakkumiseni Londonis on LHV-l plaanis jõuda käesoleva aasta lõpuks.

„Londonist on kujunenud olulisemaid finantskeskusi, kus on esindatud finantstehnoloogia ettevõtted nii Euroopast kui ka mujalt maailmast. Suuri ja nimekaid rahvusvahelisi maksevahendajatest kliente on meil täna juba mitmeid ja neid lisandub veelgi. Oma makseteenust saame edaspidi pakkuda lisaks ka pankadele, krediidivahendajatele ja teistele ettevõtetele,“ ütles Erki Kilu.

Ühendkuningriigi filiaali juhatajaks saab LHV Panga juhatuse liige Andres Kitter, kelle vastutusvaldkonda on finantsvahendajate teenindamine ka seni kuulunud.

Ühendkuningriigi filiaali ülesehitamise ja naelamaksete süsteemidega liitumise järel plaanib LHV hakata täiendavat tulu teenima 2018. aasta lõpus. Suurem tulude kasv on planeeritud järgnevatesse aastatesse, misjärel peaks filiaal hakkama tooma kasumit. 2018. aastal sisaldavad filiaaliga seotud kulud peamiselt maksesüsteemidega liitumise ja infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamise kulusid.