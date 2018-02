USA tööraport oli oodatust parem

USA tööraportis seisab, et jaanuaris loodi analüütikute prognoosist rohkem uusi töökohti ning palgakasvu tempo oli majanduskriisi järgse perioodi kiireim.

Jaanuaris loodi USAs juurde 200 000 uut töökohta, mis on 20 000 võrra rohkem kui Bloombergi küsitletud analüütikute pakutud keskmine.

Töötuse määr jäi viimase 17 aasta madalaimale tasemele ning püsib 4,1% juures. Palgakasv oli prognoosidega võrreldes aga peajagu üle. Keskmine tunnitasu tõusis aastases võrdluses 2,9% võrra, mis on tugevaim tulemus alates 2009. aastast.

Bankrate’i vanemanalüütik Mark Hamrick ütles Business Insiderile antud kommentaaris, et turgude ülesanne on nüüd põhjalikult analüüsida, kas majandus võiks olla ülekuumenemise äärel. Ta lisas, et ilmselt tõstab Fed intressimäärasid nüüd veelgi suurema tõenäosusega.