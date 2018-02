Börs: aktsiaturud langesid mühinal

Esmaspäeval võtsid kõik USA börsiindeksid Ühendriikide aina kiireneva inflatsiooni ja keskpanga intressimäärade tõusu kartuses suuna järsult allapoole.

Dow Jonesi tööstuskeskmise langus piirdus turgude sulgumise ajaks 4,6 protsendiga, kuid päeva jooksul ulatus kaotus lausa rekordilise 10 protsendini. Nasdaq Composite kukkus 3,78%, jõudes tagasi jaanuari alguse 6967 punkti tasemele. S&P 500 kahanes 4,10% ning maandus 2648 punktil. Nõnda madalal oli näitaja viimati detsembri keskel.

Ainus tõusja oli loomulikult CBOE volatiilsusnäitaja (VIX) ehk nn Wall Streeti hirmuindeks, mille sööst peatus viimaks 35,31 punktil, eelmise nädala lõpust 104% kõrgemal.

Karmi languse põhjuseks on möödunud nädalal taas kerkinud hirm keskpanga jõulisema rahanduspoliitika ees. Nimelt annab Ühendriikide üha jõulisem majandus- ja palgakasv paratamatult tõuke ka kaua vindunud inflatsioonile, mis toob omakorda kaasa intressimäärade kiirema tõusu. Seda pole investorid aga aktsiate hinna sisse arvestanud.

Maailma suurima riskifondi Bridgewater Associates juht Ray Dalio tõdes oma LinkedIni postituses, et kuigi üldiselt on tegemist hilisele börsitsüklile omase sündmusega, algas liikumine tunduvalt varem kui seni eeldati. Sellegipoolest on turul tema hinnangul piisavalt palju vaba raha ja see seab tõkke suuremale langusele.

Indeksite langust vedas finantssektor (-4,99%), mille põhjas oli föderaalreservilt karistuse saanud panganduskontsern Wells Fargo (-9,22%). Nafta odavnemine - WTI toornafta hind vähenes 2%, 64,15 dollarini barreli kohta - tõi kahju ka energeetikasektorile. Valdkonna indeks kahanes 4,31%.