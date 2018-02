Börsihai: turg tõmbas portfellid alla

Turu langusest ei jäänud mõjutamata ka "Börsihai" mängijad, kuid langus oli väiksem kui S&P 500 indeksil, vahendab LHV finantsportaal.

"Börsihai" XVIII nädal möödus üle pika aja punastes toonides ning see avaldas tugevat mõju ka meie mängijate portfellidele. Kui S&P 500 indeks langes nädalaga 3,85%, siis portfellide keskmiseks tootluseks kujunes -3,05%. Endiselt on juhtohjad Mikk Talpsepa käes, kelle portfell "95%" langes nädalaga 8,35%. Talpsepa kandadele on astumas Silvia Nafthal portfelliga "NG", kes on iga nädalaga liidriga vahet vähendanud. Praegu on kahe esimese vahe 65 166,16 eurot. Kolmandal ja neljandal kohal olevate Urmas Nõgu ja Lauri Meidla portfell suutsid langusest pääseda, kuid koht eelmisest nädalast ei muutunud.

Esikümne mängijatest suutis turgude langusega kõige enam kasu lõigata Joonas Vali, kelle portfell "deadlock" tõusis nädalaga 14,41%, mis paigutab ta mängijate arvestuses 6. kohale. Kõige enam langes Maike-Liis Piiritsi portfell "MLizzie (Mruudus)", mis kaotas nädalaga 8,65% väärtusest.