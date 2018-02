Euroopa aktsiad kolme kuu põhja lähedal

Reedel USA börsidelt alguse saanud jõulisem müügilaine viis Euroopa aktsiate koondnäitaja Stoxx Europe 600 esmaspäeval tervelt 1,62% allapoole, 15. novembri uuristatud põhja ligidale.

Euro hind püsis 1,24 dollari taseme ligidal, avaldades seega jätkuvalt survet Euroopa ekspordifirmadele. Briti nael vajus põgusa tugevnemise järel taaskord allapoole, 1,40 dollarile, kui selgus, et Ühendkuningriigi ostujuhtide indeks on jõudnud 16 kuu madalaimasse punkti. Euroalale tõi too näitaja aga hoopis häid uudiseid, sest andis märku viimase kümne aasta tugevaimast äriaktiivsusest.

Saksa börsiindeks DAX 30 langes esmaspäeval 0,76%, sellal kui Prantsuse CAC 40 kukkus lausa 1,48% madalamale. Londoni aktsiaturu indeks FTSE 100 kahanes samuti märgatavalt - 1,46%.

Müügilainest ei pääsenud ka Helsingi börs, mille näitaja vähenes kullakaevandaja Endominesi (-8,87%), kaablitootja Neo Industriali (-4,73%) ja meediafirma Sanoma (-4,47%) raskuse all 1,06%. Stockholmi aktsiaturu indeks kukkus sedapuhku aga tervelt 2,59% madalamale.

Euroopa enimkaubeldud aktsiate seas olid täna Briti odavlennufirma Ryanair (-1,71%), mis hoiatas investoreid suviste piletihindade languse eest; senisest rohkem hübriid- ja elektrisõidukitele panustav Saksa autotootja Porsche (-5,33%) ning firmaoste plaaniv ÜK telekomiettevõte Vodafone (-4,01%).