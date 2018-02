Ostujuhtide indeksil kümne aasta rekord

Ainult tellijale

Euroala ettevõtted alustasid uut aastat kümnendi tugevaima äriaktiivsusega.

Eelmisel aastal oli euroala maailma suuremate majandusruumide seas üks edukamaid ning tulevikku suunatud näitajad viitavad, et hoog võib jätkuda veel paar kuud, edastas Reuters. See on hea uudis Euroopa Keskpangale, mis valmistub vaikselt lõtva poliitikat kokku tõmbama.

IHS Markiti instituudi ostujuhtide indeks, mida peetakse euroala üldiseks kasvunäitajaks, kasvas detsembri 58,1 punkti tasemelt jaanuari lõpuks 58,8 pallini. See on kõrgem ka kiirhinnangust, milleks oli 57,6 punkti.

Olulise aktiivsusnäitaja praegune tase on kõrgeim aaltes 2006. aasta juunist. See edestab tugevalt 50 palli piiri, mis lahutab kasvu kahanemisest.

"Tugev tõusujoon on ka laiapõhjaline, mis lisab tõenäosust, et kasv muutub jätkusuutlikumaks, kuna nõudlus kasvab kogu ühisraha piirkonnas," ütles Markiti instituudi juhtivökonomist Chris Williamson.

Uuringutulemused viitavad tema sõnul niisiis, et euroala on 2018. aastat alustanud väga tugeva kasvuhooga ning et hinnasurve koguneb. "Kui seesugused muljetavaldavad arvud jätkuvad ka tulevastel kuudel, siis tasub oodata, et poliitikakujundajad hakkavad üha karmimat poliitikat toetama," märkis ta.

Ehkki inflatsioon on veel kaugel maas Euroopa Keskpanga 2 protsendi eesmärgist, otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu jaanuarist vähendada varasostude mahtu poole võrra. Turud ootavad, et lõtv rahapoliitika saab juba sel aastal täieliku lõpu.

Seega teeb keskpankuritele ilmselt headmeelt see, et Markiti hindu mõõtev alaindeks tõusis detsembri 52,3 tasemelt hüppeliselt 54,8 pallini, mis on kõrgeim tase alates 2011. aasta aprillist.