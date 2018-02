Ryanairilt üllatav rahasadu

Iiri odavlennufirma kinnitas kolmanda kvartali tulemusi kokku võttes, et aastakasumiga võivad investorid rahule jääda, kuid hoiatas, et uus majandusaasta tuleb keerulisem.

Ryanairi majandusaasta kolmas kvartal, mis lõppes detsembriga, tõi lennufirmale neljaprotsendise käibekasvu – 1,4 miljardile eurole. Samas suurusjärgus kasvas ka kasum, 105,6 miljonile eurole. „Euroopa lennufirmade konsolideerumine ja pankrotid pakuvad rohkem kasvuvõimalusi, iseäranis Suurbritannias, Itaalias ja Saksamaal,“ seisis kvartali kokkuvõttes.

Tulemused paranesid eelkõige tänu reisijate arvu kuueprotsendilisele suurenemisele ning uute lennuliinide avamisele. See tegi tagasi Ryanairi septembris väljakuulutatud tuhandete lendude tühistamise, mis jätkub veel märtsini. Kuid lennufirma juht Michael O´Leary hoiatas investoreid, et need ei mõtleks, et selliseid kasvunumbreid näeb ka nende suvisel põhihooajal. Piletite hind on surve all, konkurents karm ning läbirääkimised ametiühingutega võivad tähendada suuremaid palgakulusid.

Lõpuks pakkus O´Leary investoritele präänikut ja kuulutas välja 750 miljoni euro suuruse aktsiate tagasiostuprogrammi, teatas Bloomberg.