Samsungi juht vabanes ootamatult vanglast

Üks Lõuna-Korea rikkamaid ettevõtjaid, Samsung Electronicsi sisuline juht Lee Jae-yong vabanes täna vanglast.

Korruptsiooniskandaal, mis aasta eest võttis poliitilise pöörde, küttis suurkorporatsioonide vastu üles kogu Lõuna-Korea ühiskonna.

Formaalselt on 49aastane Lee Jae-yong Samsung Electronicsi asepresident, kuid pärast oma isa Lee Kun-hee infarkti peetakse teda sisuliselt ka ettevõtte juhiks.

Eelmise aasta alguses süüdistas prokuratuur Lõuna-Korea 64aastast presidenti Park Geun-hyed ja tema usaldusalust Choi Soon-sili riigi suurfirmadelt üle 60 miljoni dollari väljapressimises vabaühendustele. Samsung, mis oli suurim vabaühenduste doonor, kandis Choile üle 36 miljonit dollarit. Süüdistusest selgus, et vastutasuks pidi valitsus muude kokkulepete seas sulgema näiteks silmad suurfirmade juhi koha pärimise suhtes.

BBC kirjutab, et tänane sündmuste areng oli ootamatu ning et maailma üks suuremaid elektroonikatootjaid Samsung võib kergendatult hingata. Ettevõtte allikad ütlesid, et ehkki juhi eemaloleku tõttu pole kannatanud käive ega aktsia väärtus, siis pikemas perspektiivis oleksid hakanud tekkima raskused, eriti seoses äristrateegiaga.

Täna, vahetult pärast Lee Jae-yongi vabastamist, võttis Samsungi aktsia suuna üles.