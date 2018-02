Korrektsiooni taga ootab rahulik kasv

Ainult tellijale

Hoolimata nädala algul toimunud langustest aktsiaturgudel võib SEB hinnangul oodata majanduse tugevate põhinäitajate põhjal tänavu turgude rahulikku kasvu.

"Võisime küll näha USA turgudel verevalamist ja volatiilsus on kergelt kasvanud, kuid pikema trendi mõttes on need siiski väikesed kõikumised ja ootusi käimasolevale aastale see muutnud ei ole" ütles SEB Eesti majandusanalüütik Mihkel Nestor panga Põhjamaade majandusprognoosi tutvustusel.

Kui võrrelda peamiste indeksite – S&P 500 või Euro STOXX 50 – käekäiku buumitaseme tipuga, siis on Nestori sõnul näha, et hinnad ongi ettevõtete põhinäitajate suhtes väga kõrgel, ja selles suhtes on ka korrektsiooni oodata.