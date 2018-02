Soome suurim pensionifond hoiatab negatiivse aastatootluse eest

Soome avaliku sektori pensionifondi haldava Keva investeerimisjuht Ari Huotari hoiatas väljaandele Kauppalehti antud intervjuus, et rahastu selle aasta tootlus võib osutuda negatiivseks.

"Oleme liikumas eelmistest aastatest väiksema tootlusega perioodi poole," tõdes Huotari, lisades, et see olukord võib jääda püsima terveks järgmiseks kümnendiks. Nädala alguse hoogsat aktsialangust kommenteeris leidis ta, et tegemist võib olla ajutise rahutusega, kuid ei välistanud ka pikema korrektsiooni võimalust. Turge valdav turbulents Keva investeerimisstrateegiat aga ei mõjuta.

Keva investeerimisjuht on olnud juba kaua hulga pessimistlikum kui teiste Soome pensionifondide juhid. Tema hinnangul on näiteks keskpankade lõdvenduspoliitika viinud börsid põhjendamatult kõrgele.

Keva pensionifondi väärtus on umbes 52 miljardit eurot. Mulluseid tootlusnumbreid pole fond veel avaldanud, kuid tõenäoliselt püsisid need 2016. aasta 7,4% taseme lähedal.