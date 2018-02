Swedbanki aastane puhaskasum langes

Balti regiooni puhaskasum tõusis 9 protsendi jagu, kuid kogu grupi puhaskasum langes 1 protsendi võrra, selgub börsiteatest.

Balti regiooni aastane käive kasvas 9 protsenti 7,4 miljardi Rootsi krooni peale ning ärikasum tõusis 13 protsendi jagu, 4,8 miljardile kroonile. Puhaskasum tõusis 4 miljardile kroonile, mis tegi aastaseks tõusuks 9 protsenti.

Balti turul kasvas laenumaht 4 protsenti ning hoiuste maht 6 protsenti.

Balti regiooni aastane puhaskasum kasvas 9 protsendi jagu, 4 miljardile Rootsi kroonile.

Rootsi ja Balti riigid on Swedbanki juhi Birgitte Bonneseni sõnul maailmamajanduse kasvust kasu lõiganud ekspordi tugevnemise toel. See on ühtlasi vähendanud töötust ning suurendanud raha hulka.