Deutsche Banki aktsia kukub kolinal

Deutsche Banki aktsia langes enam kui aasta madalaima tasemeni, sest panga kvartalitulemused olid oodatust kehvemad, vahendab Bloomberg.

Saksamaa suurima panga aktsia on täna New Yorgi börsil odavnenud 2,4 protsenti. Päeva alguses teatas investeerimisfirma MainFirsti analüütik Daniel Regli, et tema aktsiale head tulevikku ei ennusta, sest pank vajab restruktureerimist. Investeerimisfirma Bankhaus Lampe vähendas panga aktsia hinnasihti. Tõsi, tema soovitab aktsiat siiski osta.

Deutsche Banki aktsia on tänavu odavnenud juba 19,6 protsenti – sellega ollakse Bloomberg 500 Euroopa pankade ja finantsteenuste indeksi suurim kukkuja. Barclays oli suurte pankade seas 5,1 protsendilise langusega tagant poolt teine.

Deutsche Banki neljanda kvartali käive oli madalaim alates 2010. aastast, sest kauplemisega seotud käive väheneb. Pangale on väga kehvasti mõjunud ka selle nädala alguses toimunud suur kukkumine aktsiaturgudel. Kui teised aktsiad hakkasid juba eile taastuma, siis Deutsche Bank jätkab langust.

Pangal hakkasid suured probleemid tekkima juba 2016. aasta septembris, mil USA justiitsministeerium nõudis Deutsche Bankilt 14 miljardi dollari suurust trahvi.