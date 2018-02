Kaevandusettevõttel Rio Tinto rekordiline dividend, kuid aktsia ei liigu

Ainult tellijale

Kaspar Allik 07. veebruar 2018, 16:36

Briti-Austraalia kaevandusettevõte Rio Tinto teatas kolmapäeval rekordkõrgest dividendist ja prognoosib, et globaalne tootmise kasv hoiab toormete hinna kõrgel. Ettevõtte teenis kõrgeima aastase kasumi viimase kolme aasta jooksul, kirjutab Reuters.

Tegemist on ilmselt esimese ettevõttega maailma suurte kaevandajate seas, kes sel aastal drastiliselt kasvanud rahavoogu näitab, kuid ühtlasi tõstatab see küsimuse, kuidas kavatsetakse raha kulutada.

Kõik suurimad kaevandajad on taastunud 2015.–2016. aastal olnud toormekriisist, kuid Rio Tinto on neist tugevaima bilansi ning suurima rahahunnikuga.

„Kokkuvõttes, me usume, et suudame sel aastal palju raha teenida,“ ütles Rio Tito juht Jean-Sebastian Jacques. „Meie bilansi tugevus tähendab, et meil on hea positsioon, et saada hakkama majanduse volatiilsusega, investeerida kõrge lisandväärtusega kasvu ning hoida võimekust ühinemisteks ja ostudeks.“

Hiina turuosa kasvab

Ka analüütikute sõnul olid tulemused tugevad, kuid aktsia on Londoni börsil vaevu liikunud ning aasta algusest koos üldise turu langusega veidike odavnenud.

Argo Investementsi portellihaldur Andy Forster jäi tulemustega rahule. „Dividend on suurem, kui turg ootas, ja ühtlasi suurendati aktsiate tagasiostu 1 miljardi võrra, mis on päris positiivne,“ ütles Forster. „Nende toote kvaliteet on lubanud küsida kõrgemat hinda ning nad on suutnud kulud kontrolli all hoida, kuid edasiminek saab ilmselt raskem olema.“

Hiina nõudlus Rio Tinto pakutava kvaliteetse ja vähem saastava rauamaagi järele on hüppeliselt kasvanud ning ettevõtte turuosa seal on märgatavalt suurenenud.