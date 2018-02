Euroopa Keskpank kardab krüptovaluutade mõju majandusele

Euroopa Keskpank muretseb krüptovaluutade mõju pärast majandusele ning otsib reguleerimisviise.

„Kui ehitada sildu päris- ja virtuaalmaailma vahel ning kui virtuaalne maailm kokku kukub, võib see pärismaailmast likviidsust võtta“, leidis EKP juhatuse liige Yves Mersch täna Frankfurdis. „Ning siis saab see keskpangale murekohaks.“

Keskpankur leiab, et arenenud finantsmaailm on digimüntidega seotud turuosaliste ahnuse tõttu, näiteks läbi derivatiivide, ning keskpank ei tohiks seda niisama pealt vaadata. Ühe lahendusena sooviks ta sundida seni reguleerimata kauplemisplatvorme enda tehinguid keskvõimudega jagama, et keskpangad saaksid infole parema ligipääsu.