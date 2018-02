"Osta languse ajal" on praegu ülimalt populaarne

New Yorgi börs

New Yorgi börs

New Yorgi börs

Vähemalt ühe mõõdiku järgi on turud ja meedia ülimalt optimistlikud, et aktsiaturud taastuvad, selgub Bloombergi analüüsist.

Nimelt kasutati fraasi „osta languse ajal“ (buy the dip) kolmapäeval USA suuremates meediaväljaannetest enam kui 60 korda. See on vähemalt kümnendi suurim number. Ka eelmise aasta väiksemate languste ajal kasutati seda fraasi ohtrasti.

Standard & Poor’s 500 indeks langes esmaspäeval 4,1 protsenti. Teisipäeval kallines indeks aga juba 1,74 protsenti ning samal päeval hakati palju rääkima ka sellest, et tegemist on hea ostukohaga. Investorid loodavad, et ostjad tulevad tagasi turule.

Täna on aktsiaturud aga jälle kukkumas. Dow Jones on langenud 1,7 protsenti ja S&P 500 on kukkunud 1,2 protsenti.