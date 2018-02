Tagasivaade korrektsioonile: eksperdid jagasid kriisinõu

Ainult tellijale

Korrektsiooni ajal tegutsemisest ei pruugi alati piisata ning seetõttu tuleb selleks valmistuda juba varem – kuidas seda teha, sai kuulda Eesti tuntumatelt investoritelt, pangandustegelastelt ning analüütikutelt kolmapäevases investor Toomase supiköögis.

Reedel alanud ning esmaspäeval lõppenud ülemaailmne turgude langus tekitas paanikat ka Eesti investorite hulgas ning see väljendus tehingute arvu hüppelises kasvus. „Kauplemisaktiivsus tõusis – oli neid, kes likvideerisid positsioone, aga ka neid, kes nägid võimalust oma positsoone turgutada,“ tõdes SEB marketsi juht Kristofer Vähi. „Samas ei tehtud midagi sellist, mida tavapäraselt ei tehta, kaubeldi samade instrumentidega, lihtsalt aktiivsus suurenes,“ märkis ta ja lisas, et korrektsioonid on ülesrühkivate turgude taustal paratamatud ega tulnud kellelegi suure üllatusena.

Juba viimased kolm aastat räägitakse sellest, kuidas riske vähendada, kuid mitte sellest, kuidas turgudel võita ja raha teenida – see on negatiivse alatooniga. Marat Kasparov

Samuti oskas korrektsiooni ette näha juba turgude suhtes pikalt skeptiline LHV asutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann. „Praegu on kõik turud endiselt väga kõrgel ning ajaloolist konteksti vaadates pole toimunud korrektsioon eriti suur asi,“ märkis ta. „Pigem oli minu jaoks üllatav, et nii pikka aega võnkeid ei toimunud – see on normaalne, et turud liiguvad üles ja alla,“ selgitas Viisemann. Ta lisas, et selle jaoks, et tema rõõmustaks, oli langus aga liiga väike.

Käitumismuster tuleb varem välja mõelda

Väikeinvestoril ning investeerimisõpikute autoril Jaak Roosaarel pole korrektsiooni tõttu rõõmustamiseks aga põhjust palju proosalisematel asjaoludel. „Soovisin aktsiaid juurde osta, kuid olin lennukis ega saanud midagi teha,“ kurvastas ta. „Samas on enamik minu teenitavast tulust veel teenimata ning seetõttu ehitan oma portfelli 10–15 aasta perspektiivis,“ viitas ta sellele, et selliseid võimalusi tuleb kindlasti veel.

Roosaare pidas seejuures tähtsaks tehingute ajastust. „Enamik inimesi kipub reageerima liiga hilja, näiteks liiga hilja VIXi (volatiilsusindeks – toim) ostes võib saada topelt tünga,“ hoiatas ta. „Üleüldse tasub panustada vaid rahaga, mida sa lähima viie aasta jooksul ei vaja. Kui selle kaotus sulle aga kannatusi valmistab, võta see kohe välja,“ soovitas Roosaare ja lisas, et alati on võimalik investeerida firmadesse, mis on ka halval ajal piisavalt tugev ega lähe pankrotti. Näiteks ise vaatab ta tubakasektorit ning on oma raha paigutanud ka Berkshire Hathawaysse.

Selleks, et korrektsioonidest valutumalt pääseda, kasu saada või mitte paanikasse sattuda, soovitas Vähi aga tegevusplaani võngete tarbeks juba varakult välja mõelda. „Praegu ei ole hea aeg arutada selle üle, kas peaks tegema portfellis korrektuure, need otsused peavad olema ammu enne tehtud,“ sõnas ta. „Tähtis on teada, mis on su eesmärk ja strateegia ning vastavalt sellele tuleb teada, et kui turud kukuvad 10 protsenti, mis siis saab – kuna sel hetkel on emotsioonid kõrged, tuleb otsused enne ära teha.“

Nii näiteks oli plaan valmis Viisemannil, kelle jaoks oli korrektsioon liiga väike, et tegutsema asuda. „Eks tegevusplaan sõltub portfellist, kuid mina pensionivaradega veel ostma ei tormanud, olgugi et mul selleks rahaliselt ruumi on,“ nentis LHV pensionifondide juht. „Minu närv on hästi rahulik, sest minu tegevused sõltuvad paikapandud strateegiast,“ kinnitas Viisemann.

Makromajandus toetab

Kuigi aktsiatega kauplemisel tuleb üha rohkem võistelda arvutite ning ropotkauplejatega, siis eksperdid selles probleemi ei näe. „Indekseerimine on okei ning jah, sel võib olla mingi mõju aktsiaturgudele,“ tõdes Vähi. „Siiski arvan, et suurem põhjus, miks aktsiaturud on nii stabiilsed, on makromajanduslik,“ märkis ta. Praegu on Vähi hinnangul siiski raske öelda, kas kõikumine tulenes professionaalsete investorite teadlikust ohutunnetusest inflatsiooni suhtes või on tegemist pelgalt närvilisusega.