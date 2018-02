Harju Elekter Grupp võitis Rootsis hanke

Võidetud hanke järgi tarnib Harju Elekter Rootsi üle 2000 alajaama, selgub börsiteatest.

ASi Harju Elekter tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika võitis Rootsis alajaamade tarnimise hanke. Rootsi suurim jaotusvõrguettevõte Energidistribution AB edastas eile ametliku teate hanke võidu kohta, millele järgi tarnitakse kolmeaastase lepinguperioodi vältel Rootsi üle 2000 alajaama. Sel kuul toimub veel lepingu tingimuste ja mahu täpsustamine ning raamleping on kavas sõlmida märtsis.

Energidistribution AB on Rootsi suurim jaotusvõrguettevõte, mille elektrivõrgus on üle 44 000 alajaama ning mis varustab elektrienergiaga enam kui miljonit era- ja äriklienti Rootsis. Energidistributioni emaettevõte on rahvusvaheline eraomandis olev energiatarnija, mis keskendub taastuvatele energiaallikatele, elektrivõrkudele ja uue energia kliendilahendustele.