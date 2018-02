Nafta hind kukkus

WTI toornafta hind vajus täna alla 60 dollari piiri, ka Brenti nafta vajus enam kui 2,5% jagu, vahendab Bloomberg.

Languse põhjusena võib välja tuua USA naftatootjad, kes on puurkaevud taas täistuuridel sisse lülitanud. Analüütikute sõnul võib sellest järeldada, et USA roll naftaturul on kasvamas ning Venemaa ja Saudi Araabia oma vähenemas.

WTI toornafta hind kukkus täna 2,19 dollari võrra, 58,96 dollarile barrelist. WTI on sel kuul langenud juba 9%.

Brenti toornafta hind kukkus 2,02 dollari võrra, 62,79 dollarile barrelist.