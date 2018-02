Stora Enso suurendas kasumit

Soome puidutöötlemisettevõte Stora Enso teatas kasumi suurenemisest ning otsib äri laiendamise võimalusi.

Stora Enso teatas 47protsendisest kasumi suurenemisest, millele aitasid kaasa uus paberitehas ning tselluloosi ja kartongi hinna tõus, kirjutab Reuters.

Käive tõusis kõigis ärisegmentides peale paberi. Muutused meediamaastikul on nõudlust paberi järele oluliselt vähendanud, aina enam tarbitakse meediat digiseadmetest.

Kuigi paberiäri toodab vaatamata raskele olukorrale rahavoogu, on ettevõtte juhi Karl-Henrik Sundstromi sõnul kaubale raske ostjat leida. „Paber on ala, kus põhimõtteliselt pole ostjat, on ainult müüjad,“ tõdes Sundstrom.

Sundstromi sõnul otsib ettevõte jätkuvalt, mida üles osta, kas selleks, lisada portfelli uusi tooteid, või selleks, et senistes segmentides turuosa suurendada.

Ettevõtte aastane käive kasvas 2,5 protsenti. Kasum aktsia kohta oli 0,79 eurot (2016: 0,59).