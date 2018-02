10 kõnekat fakti börsidel toimunud languse kohta

Aktsiaturud olid terve nädala vältel Ameerika mägedel ning suurte kõikumistega purustati ka mitu rekordit, kirjutab CNN Money.

Dow Jones pole punktides kunagi nii palju kukkunud. Selle nädala esmaspäeval langes Dow Jonesi indeks 1175 punkti (4,6 protsenti). Punktides oli see kaugelt ajaloo kõige suurem kukkumine. Eelmine rekord pärines 2008. aasta septembrist, mil Dow langes 777 punkti. Tõsi küll, protsentides mõõdetuna pole indeks 2008. aasta kriisi kukkumistele veel lähedale jõudnud. Olgu öeldud, et siin on arvestatud sulgumishindadega.

Dow Jones kukkus üle 1000 punkti lausa kahel päeval. Esmaspäev ei jäänud ainukeseks. Neljapäeval langes Dow 4,2 protsenti ehk 1033 punkti, mis on punktides ajaloo suuruselt teine kukkumine.

Kahe nädalaga 2400 punkti. Dow indeks kukkus 10 kauplemispäevaga kokku 2400 punkti ehk 9 protsenti.

Ajaloo suurim päevasisene kukkumine. Esmaspäeval oli Dow indeks vahepeal ka 1597 punktiga miinuses. Sellist päevasisest langust pole kunagi varem juhtunud. Eelmine rekord pärines 2015. aasta augustist, mil indeks suutis päevasiseselt kaotada lausa 1089 punkti.

Varem pole volatiilsus ühe päevaga nii palju kasvanud. CBOE volatiilsusindeks (VIX), mida peetakse turgude hirmumõõdikuks, hüppas esmaspäeval 116 protsenti. Eelmine rekord pärineb 2007. aasta veebruarist, mil indeks tõusis 64 protsenti.

Volatiilsuse kasv oli väga äkiline. VIX jõudis napilt kuu aega tagasi ajaloo madalaima tasemeni – 4. jaanuaril kukkus indeks 8,56 punktini. Indeks loodi 1990. aastal.

Esimene aktsiaturgude korrektsioon kahe aasta jooksul. Neljapäeval jõudsid Dow Jones ja Standard & Poor’s 500 indeksid korrektsiooni. Korrektsiooniks peetakse langust, mis ulatub vähemalt 10 protsendini. Viimati juhtus see kaks aastat tagasi.

USA 10aastaste riigivõlakirjade tootlus nelja aasta kõrgeim. Kõne all olevate võlakirjade tootlus tõusis neljapäeval 2,88 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2014. aastast. See näitaja on väga tähtis, sest võlakirjaturud peegeldavad hästi inflatsiooniootusi.

Dow jaoks oli tegemist halvima nädalaga alates 2016. aastast. Indeks kukkus nädalaga 5,2 protsenti, mis on suurim kukkumine alates 2016. aasta jaanuarist. Standard & Poor’s 500 kaotas samuti 5,2 protsenti.

Kahe nädalaga pühiti S&P 500 indeksi väärtusest mitu triljonit dollarit. Indeks on 26. jaanuaril saavutatud tippudest alates kaotanud kokku 2,2 triljonit dollarit, selgub S&P Dow Jones Indicesi andmetest.

Suur kauplemismaht. USA aktsiaturgude kauplemismaht olid suurim alates 2011. aasta augustist, selgub WSJ Market Data andmetest. Kokku vahetas nädalaga omanikku üle 54 miljardi aktsia.