Aasta algus loksutas kõvasti ETFe

Jaanuaris voolas börsil kaubeldavatesse fondidesse rekordiliselt raha, aga mõnest fondist viis turu kõikumine seda ka rekordkogustes välja.

Enne turu võnkumist voolas Financial Timesi andmetel börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF) rekordiliselt raha. Raporti järgi liikus fondidesse üle maailma 106 miljardi dollari jagu raha ning kokku ületati esimest korda 5 triljoni dollari piir.

Lahkuti rekordkogustes

Korrektsioon viis osa tulnud rahast rekordilise kiirusega minema. Bloomberg kirjutab, et maailma suurimast ETFist SPDR S&P 500 (SPY), mille maht oli enne turulangust tõusnud üle 300 miljardi dollari, põgenes turuvõngete ajal rekordilised 23 miljardit dollarit.

SPY fondist põgenes selle nädala alguseks kokku 8 protsenti koguvarast, sellise hulga lahkumist pole nähtud alates 2010. aasta augustist. 23 miljardi dollari lahkumine SPY ETFist tegi tasa eelneva üheksa nädala jagu sisse voolanud rahahulga. Hinnalangus ja raha lahkumine koos kustutas SPY varadest 38,6 miljardit.

BlackRocki ja Vanguardi võrreldavatest fondidest turu volatiilsus nii palju kapitali ei viinud. BlackRocki iShares Core S&P 500 ETF (IVV) suutis varasid hoopis 635 miljoni dollari võrra suurendada ning Vanguardi S&P 500 ETF (VOO) pidi loovutama 209 miljonit dollarit oma varadest.

Viimase viie aasta jooksul on ETFid oma madalate tasude ning volatiilsusega aina rohkem kapitali kogunud. Kuid mitmed analüütikud on ka hoiatanud, et ETFide populaarsus võib turule ka vastupidiselt mõjuda, kui suur hulk kapitali hakkab hoopis laiapõhjalisi fonde müüma.