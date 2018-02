Euroopa Liit: krüptorahad ei kõlba investeeringuks

Euroopa järelvalveasutused aktsiaturgude, panganduse ja kindlustuse kui ka pensioni valdkonnas teatasid ühispöördumises, et krüptorahad pole õiged investeeringud ning tegu on äärmiselt riskantse varaklassiga.

Asutused märkisid, et üha enam inimesi on ilma oma investeerimisotsuseid läbi mõtlemata sisenemas krüptorahade maailma.

Sealjuures märkisid nad pöördumises, et tegu on suuresti reguleerima valdkonnaga ning on seetõttu sobimatud investeerimiseks, säästmiseks kui ka pensionipõlve kindlustamiseks. Krüptorahad ega kauplemisplatvormid pole Euroopa Liidu seadustes reguleeritud.

Nad lisasid, et krüptorahad eesotsas bitcoiniga on väga kõikuva hinnaga ning näitavad selgeid “mulli märke”. Seetõttu peaksid inimesed olema valmis kaotama kogu krüptorahadesse investeeritud raha.