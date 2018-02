Naftagigandid tõotavad üksteise võidu suuremaid kasumeid

Kaspar Allik 12. veebruar 2018, 16:00

Naftafirmad on kasinuspoliitika seljataha jätnud ning pööranud lootusrikka pilgu kasvule.

Kerkiv nafta hind on tõstnud naftafirmade lõppenud aasta rahavood esimes korda pärast languse-eelset aega kõrgemale ning siht on pööratud kasvule. Nüüd, kus üle 60dollarilist hinda barreli kohta oodatakse kümnendi lõpuni, on naftagigandid enesekindlad, et suudavad aktsionäridele kena kasumit teenida.

Dividendi tõstsid ka Norra Statoil ja USA Chevron, BP oli neist veel sammu eespool, alustades aktsiate tagasiostu juba lõppenud aasta viimases kvartalis. Shell ostab plaani järgi tagasi 25 miljardi dollari jagu aktsiaid.

Kasinuspoliitika lõpp

Peale kolm aastat kestnud kasinuspoliitikat - kus hoiti kokku töökohtade arvelt, alandati uuringute eelarveid ning muudeti tehnoloogiat efektiivsemaks - on juhid nüüd eesmärgiks seadnud kasvu ja üksteise ülelöömise.

„Juhatuse prioriteet on hoida ambitsioonikat kasvu ja luua jätkuvat väärtust meie aktsionäridele,“ lubas Totali juht Patrick Pouyanne läinud neljapäeval investoritele.

Kohtumisel analüütikutega rõhutasid Shelli juht ja rahandusjuht üheksa korda, et nende eesmärk on teha ettevõttest „maailma klassi investeering“. Shelli juht on ka varem öelnud, et tahab Exxoni domineerimisele väljakutse esitada, kuigi viimane on oma 321 miljardi dollarilise turuväärtuse järgi Shellist 62 miljardi dollari jagu suurem.