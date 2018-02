Taani-Rootsi hiidtelekomifirma sünd jäi ära

Ainult tellijale

Taani telekomifirma TDC Group teatas, et kontsernile on tekkinud uus kosilane ning seepärast loobutakse ka Rootsi telekomihiiu MTG ostuplaanidest.

Financial Times kirjutab, et MTG ostutehingu väärtus oleks olnud 2 miljardit eurot.

Esmaspäeva hommikul teatas kunagine Eesti TV3 omanik Modern Times Group (MTG), et planeeritud ühinemine Taani TDC Groupiga jääb viimase teatel ära.

TDC Group teatas seepeale hiljem börsile, et hoopis neile tehti ostupakkumine ning kui see konkreetsema kuju võtab, siis kavatsevad nad MTG tehingu ära jätta.

See ei ole esimene kord, kui TDC Groupile pakkumine tehakse: vaid nädal tagasi ütles telekomifirma "ei" Taani pensionifondidele, mis pakkusid ettevõtte eest 6,3 miljardit eurot.

Küsimus, kes on TDC Groupi kosilane, käib ilmselt aktiivselt mööda kõiki Põhjamaade telekomifirmasid, igatahes Telia pidas vajalikuks börsile teatada, et kuigi nemad on millalgi mõelnud TDC ostule, siis praegu nad läbirääkimisi ei pea.

TDC aktsia tegi Kopenhaageni turul vastukäivate teadete peale korralikku hinnaralli ning tõusis pärastlõunaks 6,5 protsenti 46,46 Taani krooni tasemele.