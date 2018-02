Unilever ähvardab Google’it ja Facebooki

Briti tarbekaupade gigant Unilever teatas, et on loobumas reklaamilepingutest Google’i ja Facebookiga, kui nood ei tee midagi selle nimel, et oma sisu modereerida, kirjutab CNN.

Unileveri turundusjuht Keith Weed märkis, et tema hinnangul on nii Google’i kui Facebooki sisu läbipaistvus sageli võrreldav "mudamülkaga".

Ettevõtte, mis omab muuhulgas selliseid tuntud brände nagu Dove ja Lipton, avaldus on märkimisväärne, kuna tegu on maailma ühe suurema reklaamikliendiga. Unileveri aastane reklaamieelarve jääb 8 miljardi euro juurde, kusjuures neljandik reklaamidest on digitaalsed.

Weed selgitas, et kuna nii Google’is kui Facebookis levivad vihakõne ning sobimatu sisuga postitused, võib see kahjustada ühest küljest küll ettevõtte mainet, kuid laiemalt ka vähendada sotsiaalset usaldust ning isegi õõnestada demokraatiat.

Facebook ja Google on online-reklaamiturgu domineerinud aastaid. Möödunud aastal kukkus nimetatud tehnoloogiagigantide kukrusse pea 60% kogu digitaalsest reklaamikäibest.

Google’it on üksjagu hurjutatud, et reklaamid ilmuvad koos sobimatu sisuga: näiteks on videoportaalis YouTube kohatu sisuga video, mille keskel näidatakse mõne suvalise ettevõtte reklaami, kusjuures ettevõte ise ei tea, et tema reklaami just ses kohas näidatakse.

Facebooki on nahutatud aga valeuudiste, valimiste mõjutamise kui ka sotsiaalmeediasõltuvuse tekitamise pärast. Facebook on juba teatanud, et plaanib muuta oma algoritmi selliselt, et kasutajad näeksid kõigepealt oma Facebooki sõprade postitusi ehk fookus kaob reklaamidelt ning makstud sisult.

Google pole Unileveri avalduse kohta kommentaare jaganud, Facebook teatas vaid, et peab ettevõttega hoolega läbirääkimisi.