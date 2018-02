Kesko tahab Venemaa turult lõplikult lahkuda

Soome kaubanduskontsern Kesko teatas teisipäeval, et on pidamas läbirääkimisi enamiku Venemaal asuvate K-Rauta kaupluste müügiks Prantsuse poeketile Leroy Merlin, kirjutab Kauppalehti.

Kaubanduskontserni finantsjuht Jukka Erlund ei täpsustanud, kas võimalik müügitehing puudutab vaid kaupluste all olevat kinnisvara või ka nende äritegevust, kuid kinnitas, et Leroy Merlini üürnikuks Kesko ei jää.

14 Venemaal asuvat K-Rautat tõid Keskole möödunud aastal 184 miljonit eurot käivet, ent kauplused tegutsevad juba aastaid kahjumis. Kontserni mullune kogukäive ulatus 3,8 miljardi euroni.

Oluline on märkida, et nimetatud 14 kauplust on Kesko viimane side Venemaa turuga. 2016. aastal vabanes kontsern oma sealsetest kahjumlikest toidupoodidest, müües need 163 miljoni euro eest Vene suurimale jaeketile Lenta. Samal aastal müüsid soomlased ära ka kõik Intersport kaubamärgi all tegutsenud kauplused.