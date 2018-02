Saaremaa elektroonikatööstuse emafirma käive kasvas

Ainult tellijale

Saaremaal mõõte- ja katseseadmeid tootva tehase omanik Incap teatas, et möödunud aastal õnnestus kontsernil käivet kasvatada veerandi ja kasumit viiendiku võrra.

Eestis ja Indias tehast pidava Incapi tegevjuht Vesa Mäkelä rõõmustas börsiteates ettevõtte hea käekäigu üle ning märkis, et investeeringud nii India kui ka Eesti tehases on jõudnud õigel ajal lõpule ning edaspidi on võimalik käivet kasvatada ka märkimisväärseid investeeringuid tegemata.

„Incapi geograafiline asend on strateegilises mõttes oivaline. Meil on madalate kuludega tootmisbaasid nii Euroopas kui Aasias ning mõlemad tehased pakuvad maailmatasemel toodangut,“ ütles Mäkela.