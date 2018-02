USA vitamiinimüüja aktsia rallib

USA vitamiinimüüja GNC teatas täna koos neljanda kvartali majandustulemustega olulisest uudisest, mis vähendab oluliselt ettevõtte pankrotiohu riski. Aktsia hind hüppas uudise peale ligi 27%.

Nimelt teatas GNC, et sõlmis partnerlus- ja ühisettevõtte kokkuleppe Hiina firmaga Harbin Pharmaceutical Group, mis investeerib GNC-sse ligikaudu 300 miljonit dollarit, saades sellega GNC suurimaks aktsionäriks.

Tehing peaks oodatavalt toimuma 2018. aasta teises pooles ning siis on Harbin Pharmaceutical’il firmas ligikaudu 40% osalus. Samuti teatas GNC, et plaanib 2019. aasta märtsis lõppeva 1,2 miljardi dollari suuruse võlakirja tähtaega pikendada kahe aasta võrra 2021. aasta märtsini. GNC sõnul on suurimad võlausaldajad võlakirja tingimuste muutmisega nõustunud.

Kuna 18. jaanuaril oli ettevõte erandkorras juba käibenumbrid avalikustanud, siis see aspekt oli investoritele juba teada. Ettevõttele kuuluvate samade kaupluste müügikäive kasvas neljandas kvartalis 5,7%, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Siia kuulub ka internetimüük.

Vähemalt viimased 12 kuud lahti olnud frantsiisipoodide müügikäive langes aastaga 2%. Ettevõtte jaoks oli positiivne, et kogu ettevõtte müügikäive kasvas neljandas kvartalis aastaga 1,6%, kui välja jätta eelmise aasta septembris müüdud Lucky Vitamini käive.

Kohandatud aktsiapõhine kasum oli neljandas kvartalis 0,25 dollarit, võrreldes 0,07 dollarit eelmisel aastal samal ajal. Samas pidi ettevõte neljandas kvartalis maha kandma varasid 473 miljoni dollari ulatuses, millest peamine oli pikaajalise immateriaalse vara maha kandmine.

Nii et raamatupidamislikult sai ettevõte neljandas kvartalis 209,8 miljonit dollarit kahjumit. Samas, kuna investorite jaoks oli peamiseks mureks firma võlakirjaküsimus, siis selle olukorra tõenäoline lahendamine tänu hiinlaste omakapitali investeeringule viiski aktsia täna enam kui neljandiku võrra ülespoole.

Pikemalt saab GNC kohta lugeda siit.

Artikli autoril ei ole nimetatud aktsias positsiooni.