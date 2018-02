Börs: aktsiaturud tõusid neljandat päeva järjest

USA aktsiaturud tõusid ka täna ning 10-aastaste võlakirjade tootlus jõudis nelja aasta kõrgeima tasemeni, sest majandusandmed viitasid sellele, et Föderaalreserv jätkab intresside järk-järgulise tõstmisega.

Standard & Poor’s 500 indeks kallines juba neljandat päeva järjest, tõusu juhtisid pangad ja kestvuskaupade tootjad. Aasta lõikes jõudis indeks ka uuesti plussi. Kulla hind hakkas kiiresti kallinema, dollar kukkus ja 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis 2,9 protsendini.

Sellel kuul on finantsturgudele muret tekitanud märgid inflatsiooni kiirenemisest. Täna ilmusid ka inflatsiooniandmed, mis olid oodatust kõrgemad ja aktsiad hakkasid kukkuma, sest kardeti, et Föderaalreserv kiirendab selle tõttu intresside tõstmist. Need hirmud kadusid õhtuks ära, sest ilmus ka teine raport, mis näitas, et jaemüük on olnud oodatust kehvem.

„Me proovime nüüd aru saada, kui palju erinevad andmed turge mõjutavad,“ ütles investeerimisfirma Invesco Ltd strateeg Kristina Hooper. „Kõigest sellest sõltub, mida Föderaalreserv järgmisel kohtumisel teeb ja ütleb.“

Föderaalreservi uus juht Jerome Powell tõi teisipäeval välja, et tõenäoliselt jätkab keskpank intresside järk-järgulise tõstmisega. Samas hoitakse finantssüsteemi riskidel silm peal, eriti pärast aktsiate kiiret langust.

S&P 500 indeks kallines päeva lõikes 1,3 protsenti, 2698 punktini. Dow Jones lisas 1 protsendi ning indeks kaupleb 24 893 punktil.

Bloombergi dollariindeks kukkus 0,8 protsenti, euro kallines 0,9 protsenti, 1,2459 dollarini. Kuld kallines lausa 1,7 protsenti, 1352 dollarini untsist. Tegemist on suurima tõusuga alates eelmise aasta maist.