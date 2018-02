Krüptorahadega seotud tulusid hoitakse varjus

Suur osa ameeriklastest, kes on krüptovaluutaga raha teeninud, ei teata sellest USA maksuametile, selgub Credit Karma Taxi uuringust, vahendab CNBC.

Credit Karma Tax on seni vastu võtnud 250 000 maksudeklaratsiooni ning vähem kui 100 on deklareerinud krüptovaluutadega seotud võite või kaotusi, teatas ettevõte teisipäeval. See on vähem kui 0,04 protsenti.

„Üldiselt kipuvad need ameeriklased, kelle maksuolukord on keerulisem, täitma deklaratsiooni hooaja lõpus. Eriti juhul, kui nad arvavad, et nad on midagi võlgu,“ teatas Credit Karma Taxi juht Jagjit Chawla. „Kui arvestada aga krüptovaluutade praegust populaarsust, siis me ootaks, et deklaratsiooni paneks selle palju rohkem inimesi.“

Ettevõte teatas ka seda, et 52 protsenti maksudeklaratsiooni esitajatest on sündinud aastatel 1980-2000. Üle 55-aastaseid on ainult 14 protsenti.

„See näitab, kui raske on krüptorahadega seotud võite ja kaotusi deklareerida,“ ütles endine investeerimispankur Brandon Williams, kes on krüptovaluutadega kaubelnud juba vähemalt kaks aastat.

Ta lisas, et tema teeb iga päev vähemalt kaks tehingut ning kasutab teenust nimega CoinTracking, mis võimaldab tehingud hiljem deklaratsiooni lisada.

USA maksuameti jaoks on krüptorahad pigem vara, mitte valuuta. See tähendab, et bitcoini müümine ja mõne teise krüptovaluuta asemele ostmine on vara müümine raha eest, mida kasutatakse uue vara ostmiseks. Ka krüptorahade „kaevandajad“ pole maksudest priid.

Novembris tegid LendEdu ja Pollfish küsitluse, millest selgus, et veidi enam kui kolmandik bitcoiniga kauplejatest ei plaani maksuametile oma tehinguid deklareerida.