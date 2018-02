USA tõusev inflatsioon teeb investorid tähelepanelikuks

Samuti on kõrgemale liikunud USA võlakirjade tootlus. Kümneaastase võlakirja tulusus oli lõppenud aasta septembris 2,05 protsendi peal, kolmapäevase seisuga oli tootlus tõusnud 2,9 ligidale.

Kõrge võlakirjade tootlus mõjub turgudele kahel viisil. Esiteks muudab see ettevõtetele ja majapidamistele laenamise kallimaks, mis omakorda aeglustab majandust. Teiseks innustab see müüma riskantsemaid aktsiaid ja ostma asemele võlakirju. Ajalooliste tasemete järgi on aktsiate hinnad võrreldes dividenditootlusega kõrged. Seni on seda õigustatud madala võlakirjatootlusega, kuid tõusvad võlakirjade intressid muudavad võlakirjad jälle atraktiivsemaks.

Paljud analüütikud on aga arvanud, et hiljutised langused on vaid ajutine tagasilöök. Majanduskasvu prognoosid on tugevad ning ning neljanda kvartali tulemused S&P 500 indeksi ettevõtetele on senimaani näidanud kasumite 13 protsendist kasvu ja käivete 8 protsendist tõusu eelmise aastaga võrreldes. USAs tulumaksu vähendanud maksureform lisab kasumitele veel juurde ning toetab kõrgeid aktsiahindu veelgi enam, kuid samas kardetakse, et see võib põhjustada niigi haripunktile jõudnud majanduse ülekuumenemist.

Föderaalreservi kasutatud inflatsiooninäidik pole enda 2 protsendilise eesmärgini viimased viis aastat jõudnud. Kolmapäevane prognoose ületanud tarbijahinnaindeks pöörab veelgi enam tähelepanu föderaalreservi järgmistele sammudele.