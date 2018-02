Börs: julgus püsib

Vaatamata tarbijahindade prognoositust suuremale kasvule säilitasid USA börsid ka neljapäeval kindlameelsuse ning keskendusid pigem ettevõtete finantstulemustele.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 1,23%, 25 200 punktini. Nasdaq Composite kerkis 1,58% ja lõpetas kauplemispäeva 7256 punktil. S&P 500 kasvas 1,21%, peatudes 2731 punktil. Vahemaa indeksi praeguse taseme ja 26. jaanuaril saavutatud tipu vahel on kahanenud 4,9 protsendini.

Päeva menukaim sektor oli tehnoloogia, mida vedas näiteks korralikke kvartalitulemusi ja kena kasumiprognoosi esitlenud võrguseadmete tootja Cisco (+4,73%).

Apple (+3,36%) tegi neljapäeval samuti taas tubli sammu ülespoole, jättes selja taha oma viimaste nädalate madalseisud ja liikudes ühe triljoni dollari suurusele turuväärtusele jälle pisut lähemale. Seekord kergitas väärtpaberit uudis, et staarinvestori Warren Buffetti Berkshire Hathaway on viimaste kuude jooksul suurendanud oma osalust Apple'is lausa 23% võrra. Miljardär alustas iPhone'i tootja väärtpaberite kogumist 2016. aastal ning nüüdseks on tema portfell paisunud 165,3 miljoni aktsiani. Lisaks Buffettile avaldab Apple'i väärtpaberile ostusurvet ka Apple ise: UBSi analüüsi kohaselt moodustab kontserni (USA maksureformi mõju suurenenudl) aktsiate tagasiostu programm peagi tervelt 5% tolle väärtpaberi päevasest kauplemismahust.

Berkshire Hathaway äsja avalikustatud börsitehingud lükkasid neljapäeval üles ka ravimitootja Teva Pharmaceutical Industries (+7,66%) turuhinna. Nimelt selgus, et Warren Buffetti valdusfirma soetas mullu neljandas kvartalis umbes 358 miljoni dollari väärtuses Teva aktsiaid.