Euroopa suurfirmad, millele nähakse musta tulevikku

Financial Times kirjutab, et paljud avalikuks tulnud lühikesed positsioonid järgivad Euro Stoxx 50 indeksit, mis võiks anda märku, et ettevõtteid ei ole valitud välja nende endi tegevuse eripärade tõttu.

Reutersiga kõnelenud börsikauplejad ja analüütikud arvasid, et Bridgewateri spekulatsioon ootab, kas kogu börsi tabavat langust või siis laiemat makromajanduslikku muutust, mis võiks tabada ettevõtteid, mille suurem osa käibest tekib USAs.

Reutersi andmetest ei selgu, millal Bridgewater aktsiad lühikeseks müüs, kuid paljudel juhtudel on tegemist paari viimase nädala jooksul toimunud tehingutega. Bridgewater ise ei ole oma taktikat soostunud kommenteerima.