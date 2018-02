BP: elektriautod kärbivad naftanõudlust

Naftakompanii BP ennustab elektriautodele ning sõidujagamisteenusele nõnda suurt populaarsust, et need mõjutavad globaalset naftanõudlust.

Igal aastal välja antavas kogumikus Energy Outlook kirjutab BP, et aastaks 2040 peaks elektriautode arv kasvama praegusega võrreldes suisa 100 korda ehk praeguselt 3 miljonilt umbes 320 miljonile autole.

Samuti ütles BP juht Spencer Dale, et isiklike autode omamine muutub inimeste seas aina vähem tähtsaks, mis viitab sõidujagamisteenuse laiemale levikule.

Kui reisimise või transpordi vajadus kasvab eeskätt sellistes riikides nagu India ja Hiina ning vähemasti praegu on neis riikides naftanõudluski suurenemas, on tulevikus siiski oodata tagasilööki, kuna sõidukite mootorid muutuvad efektiivsemaks. See tähendab väiksemat kütusekulu. Veelgi enam, Indias ja Hiinas on sõidujagamine väga populaarne, meenutagem, et üks tuntumaid sõidujagamisteenust pakkuvaid ettevõtteid Didi on Hiinast pärit.

BP kalkulatsioonide kohaselt piirdub sõidukite kütusekulu päevane vajadus globaalselt kokku 18,6 miljoni barreliga. Praegune tase on 18,7 miljonit barrelit. See on umbes viiendik globaalsest naftanõudlusest.

BP andmeil jõuavad isesõitvad autod avalikkuse ette 2020. aastate esimeses pooles ning ilmselt hakkavad neid kohe endale soetama sõidujagamisteenust pakkuvad firmad, kuna siis ei pea juhile palka maksma.