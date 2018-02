Globaalsed dividendimaksed kasvasid jõudsalt

Ettevõtted maksid möödunud aastal dividende kokku 1,25 triljoni dollari väärtuses ning see on 7,7% enam kui aasta varem.

Seesuguse kopsaka tõusu põhjuseks oli tugev maailmamajandus ning ettevõtete aina kasvav enesekindlus, märgib võlakirjafond Janus Henderson. Sealjuures usub Janus, et ilmselt on käesolev aasta dividendiinvestoritele veel soodsam, sest ettevõtted poputavad oma aktsionäre veelgi.

Eelmise aasta dividendikasv oli sealjuures suurim alates 2014. aastast ning dividende maksid võrreldes eelnevate aastatega enam pea kõigi regioonide ettevõtted. Riikide lõikes kasvas näiteks nii Jaapani, USA, Šveitsi, Hollandi, Hong Kongi ja Taiwani ettevõtete makstav kogudividend.

Käesolevaks aastaks ootab Janus vähemalt sama tugevat tõusu ning prognooside kohaselt maksavad kõik maailma ettevõtted tänavu kokku umbes 1,35 triljonit dollarit dividende. Seda hoolimata aina volatiilsemaks muutuvatest finantsturgudest.

“Ettevõtete kasumid on tõusmas, rahavood on head ning see võimaldab neil maksta heldeid dividende,” teatas Janus Henderson.

Maailma suurim dividendimaksja on endiselt naftakompanii Royal Dutch Shell. Teisele kohale kerkis dividendimaksjate edetabelis möödunud aastal 19. kohal olnud China Mobile, kolmas oli naftakompanii Exxon Mobil, neljas Apple ning viies Microsoft. Maailma 20 suuremat dividendimaksjat maksid kokku 15,7% välja makstud globaalsest kogudividendist.

Euroopa jääb maha

Januse andmeil oli möödunud aasta silmapaistev ka selle poolest, et regionaalsed erisused olid tagasihoidlikumad. See-eest ei jää siiski märkamata, et Euroopa firmad polnud nii usinad dividendimaksjad. Euroopa ettevõtete makstavad dividendid kerkisid eelmisel aastal üksnes 1,9% võrra. Tõus oli nõnda tagasihoidlik, kuna mitmed Hispaania ja Prantsusmaa suurettevõtted otsustasid dividendi kärpida.

Kõige aktiivsemad olid eelmisel aastal aga Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtted, kelle investoritele välja makstud kogudividend tõusis 18,8%, 139,9 miljardi dollarini. Arenevate turgude kategooriasse kuuluvate riikide ettevõtete kogudividend tõusis 16,5% võrra, 102,4 miljardi dollarini, samas Põhja-Ameerikas tegutsevate ettevõtete oma 6,9%, 465,6 miljardini.

Januse teatel võis aktiivsemat dividendimaksmist näha pea igas sektoris, välja arvatud telekommunikatsioon, mis võrreldes eelmise aastaga rohkem dividende ei maksnud. Heldeimad dividendimaksjad olid aga kaevandusettevõtted, kus dividend kerkis kokku suisa 27,2%.