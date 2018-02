Euro kurss ja hinnatõus jahutasid euroala ettevõtlust

Ainult tellijale

Äritegevuse kasv euroalas pidurdus veebruaris rohkem kui oodatud, kuid jääb siiski võrdlemisi tugevaks, ettevõtete optimism on viimase viie ja poole aasta tugevaim.

Euroala on aasta algul olnud üks maailma tugevamini kasvavaid majanduspiirkondi, kirjutab Reuters, mille analüütikud ennustasid veebruariks sarnase tempo jätkumist.

Markiti esialgsed andmed veebruari ostujuhtide indeksi kohta näitasid küll pisut kiiremat langust, indeks liikus 58,8 punktilt 57,5 punktile. "Oleme juba mõnda aega öelnud, et nii kõrgel tasemel kasvu jätkumine oleks ebatavaline, nii et mõningane aeglustumine ei ole üllatav. Indeks on endiselt väga kõrgel tasemel," ütles Markiti peaanalüütik Chris Williamson.