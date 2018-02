Teiste riikide isu USA võlakirjade järele väheneb

Ühendriikide võlakirjad ei ole enam nii kuum kaup kui varem ning teised riigid on ostmist piirama hakanud, kirjutab MarketWatch.

Maksude alandamine ja kulutuste kasv on järsult tõstnud Ühendriikide vajadust uute laenude järele. Hinnangute kohaselt on sellel aastal USA-l vaja täiendavat võlga võtta triljon dollarit.

Föderaalreserv lõpetas võlakirjade ostmise mõni kuu tagasi ära ning nüüd pole selge, kes nende asemel seda tegema hakkab. Arvatakse, et keskpanga taandumine võib võlakirjade tootluse üles viia (võlakirjade tootlus ja hinnad liiguvad vastassuunaliselt).

Kuna keskpank ostudega enam ei toeta, aga pakkumine kasvab, siis on loogiline, et võlakirjade pealt makstav intress võib hakata selle võrra tõusma. See tekitab muret.

„Me ootame, et välismaiste keskpankade nõudlus saab sellel aastal olema pakkumisega võrreldes tagasihoidlik. Välismaiste erainvestorite nõudlus on tõenäoliselt hüplik,“ ütlesid Credit Suisse'i strateegid.

Välismaiste ostjate osakaal järjest väiksem

Välismaa investorid on alates 2008. aasta finantskriisist USA riigivõlakirjade oksjonitel järjest väiksema osakaaluga.