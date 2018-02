Euroopa Liit on valmis krüptorahasid reguleerima

Euroopa Liit on valmis krüptovaluutasid reguleerima kui sektori riskidega globaalsel tasandil ei tegeleta, teatas Liidu majandus-, rahandus- ja eurovolinik Valdis Dombrovskis.

Krüptovaluutasid tabanud globaalne hullus ja optimism on hinnatasemed viinud väga kõrgele. Paljud investorid on teeninud varandusi, aga palju on ka neid, kes on kaotanud.

„See on globaalne nähtus ja on tähtis, et sellega ka globaalsel tasandil tegeletakse,“ ütles Dombrovskis reporteritele, vahendab CNBC.

„Me ei välista võimalust, et me hakkame krüptovaluutasid reguleerima. Seda juhul, kui hakkame nägema suuremaid riske ning rahvusvahelisi meetmeid ei kasutata.“

Euroopa Liit teeb probleemi osas otsuse selle aasta teises pooles või 2019. aasta alguses, ütles volinik.

Saksamaa ja Prantsusmaa on tetanud, et krüptovaluutad pakuvad uusi võimalusi, aga nendega võivad kaasneda investoritele ka märkimisväärsed riskid. See on väga haavatav ka finantskuritegudele, sest mingeid ettevaatusabinõusid ei ole.

Kuna finantssüsteemist moodustavad krüptorahad väga väikse osa, siis G20 riikide seas pole kindlat konsensust, et valuutasid peaks reguleerima hakkama.

Poliitikud kardavad, et reguleerimine võib potentsiaalsed töökohad kaotada ja sektori innovatsiooni takistada, eriti plokiahela tehnoloogia oma. Viimasel on Dombrovskise sõnul väga suur potentsiaal.