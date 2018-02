Goldman: võlakirjade tootluse kasv tooks aktsiaturule suure hinnasula

Kui USA 10aastaste võlakirjade tootlus jõuab aasta lõpuks 4,5 protsendini, siis püsiks majandus vee peal, aga aktsiad mitte, teatas Goldman Sachs.

Investeerimispanga baasprognoosi järgi peaks 2018. aasta lõpuks tõusma 10aastaste võlakirjade tootlus 3,25 protsendini. Goldman tegi ka stressitesti, mille kohaselt tõuseb tootlus 4,5 protsendini. Selline kiire kasv paneks aktsiaturud järsult kukkuma, kirjutas panga ökonomist Daan Struyven laupäeval klientidele saadetud kirjas. Ta lisas, et sellega kaasneks ka majanduskasvu järsk aeglustumine, aga mitte majandussurutis.

„Intressimäärade tõusmine 4,5 protsendini tekitas aktsiaturul 20–25protsendilise languse,“ kirjutas ta.

Goldman teatas, et veebruari alguses toimunud aktsiaturgude langust saab seostada 10aastaste võlakirjade tootluse lähenemisega 3protsnedile. Samas ütlevad paljud strateegid, et aktsiaturgude tõus võib jätkuda ka 3,5-4protsendilise tootluse juures. Praegu on 10aastaste võlakirjade tootlus 2,86 protsenti.

Kui võrrelda rekorditega, siis 20-25protsendiline langus viiks Standard & Poor’s 500 indeksi 2155–2298 punkti vahemikku.