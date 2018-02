Maailma suurim riskifond panustab Euroopa langusele

Maailma suurim riskifond on teinud suure panuse Euroopa aktsiate langusele, vahendab MarketWatch.

Bridgewater Associates on viimastel nädalatel võtnud juurde positsioone, mis panustavad Euroopa aktsiaturgude langusele. Kokku ulatuvad need panused juba hinnanguliselt 22 miljardi dollarini. Tuntud investori Ray Dalio asutatud ettevõte panustas näiteks Saksamaa tööstusgigandi Siemensi, autotootja Daimleri ja Prantsuse naftafirma Totali langusele. Lisaks sellele on „müüdud lühikeseks“ ka Itaalia panga Intesa Sanpaolo aktsiat.

Euroopa regulatsioonid on tehtud nõnda, et langusele panustavad positsioonid on avalikud. Bridgewater pole panuseid kommenteerinud.

Analüütikud on välja toonud, et Bridgewater pole aktsiate valimise poolt tuntud ja pigem sõidetakse kaasa makromajanduslike trendidega. Rõhutatakse, et 4. märtsil on Itaalias valimised ning võimule võivad saada jõud, mis hakkavad majandusreforme piirama. See võib eurotsooni taastumise ree pealt välja viia.