PRFoodsi aktsia reageeris tulemustele hüppega

PRFoodsi aktsia hakkas pärast kvartaliaruande avalikustamist kiiresti tõusma – päevaga lisas aktsia ligi 8 protsenti.

PRFoods teatas täna päeval, et nende käive kasvas neljandas kvartalis (eelmise aastaga võrreldes) 89 protsenti. Brutokasum suurenes 3,4 korda ja oli 6,6 miljonit eurot.

Aktsia reageeris uudisele järsu kallinemisega ning börsipäeva lõpuks oli see tõusnud 7,53 protsenti, 0,785 euroni. Käive ulatus 37 865 euroni ja kokku vahetas omanikku 48 899 aktsiat. Tehinguid tehti kokku 52.

"Käibe ja kasumi kasvule aitas kaasa väga tugev müük Soome turul, mis on tingituna väga hästi toimivast sünergiast Trio Trading Ab, Heimon Kala Oy ja Vettel OÜ vahel. Samuti aitas oluliselt kaasa tooraine hind, mis oli tunduvalt madalam võrreldes 2016 erakordse 4. kvartali tooraine hindadega. Hea meel on tõdeda, et müük teistesse riikidesse on kasvanud märkimisväärselt,“ seisis PRFoodsi börsiteates.