Bitcoini “loojat” süüdistatakse hiiglaslikus varguses

End bitcoini loojaks nimetanud Craig Wrighti süüdistatakse skeemitamises ning enam kui viie miljardi dollari varastamises, kirjutab CNBC.

Wrighti süüdistatakse oma ettevõtluspartnerilt, IT turvalisuse eksperdilt Dave Kleimanilt mitmesaja miljoni bitcoini väljapetmises ning intellektuaalse omandi varguses. Süüdistuses seisab, et Wright võltsis Kleimani allkirja, et saada endale need bitcoinid, mis Kleiman kaevandanud oli.

Nimelt kaevandasid Wright ja Kleiman koos bitcoine ning kahele mehele kuulus aastate eest kokku 1,1 miljonit bitcoini. Aastal 2011 rajasid nad ettevõtte W&K Info Defense Research LLC, mis tegeles bitcoinide kaevandamisega, tarkvaraarendusega ning tarkvarauuringutega. Süüdistuse kohaselt oli Kleimani osalus ettevõttes 50-100%.

Süüdistuses seisab, et pole kindel, kas Wright, Kleiman või mõlemad olid omal ajal bitcoini loomise taga. Samas on selge, et mõlemad mehed tegelesid bitcoini kaevandamisega krüptomündi esimestest päevadest peale. Perioodil 2009-2013 kaevandasid mõlemad mehed kahepeale märkimisväärse hulga krüptomünte.